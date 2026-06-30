AGENDA · Céret
MARCHÉ DES POTIERS Céret
jeudi 13 août 2026 · Céret
Informations pratiques
Céret
MARCHÉ DES POTIERS
Place de la République Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Marché des potiers organisé par l’association Tour d’Argile
.
Place de la République Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie tourdargile66@gmail.com
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English :
Pottery Market organized by the Tour d’Argile Association
L’événement MARCHÉ DES POTIERS Céret a été mis à jour le 2026-06-24 par VALLESPIR TOURISME
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