Informations pratiques

Céret

MARCHÉ DES POTIERS

Place de la République Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Marché des potiers organisé par l’association Tour d’Argile

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Place de la République Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie tourdargile66@gmail.com

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English :

Pottery Market organized by the Tour d’Argile Association

L’événement MARCHÉ DES POTIERS Céret a été mis à jour le 2026-06-24 par VALLESPIR TOURISME