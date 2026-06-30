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AGENDA · Céret

MARCHÉ DES POTIERS Céret

jeudi 13 août 2026 · Céret

MARCHÉ DES POTIERS Céret

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Céret

MARCHÉ DES POTIERS

Place de la République Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Marché des potiers organisé par l’association Tour d’Argile
  .

Place de la République Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie   tourdargile66@gmail.com

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English :

Pottery Market organized by the Tour d’Argile Association

L’événement MARCHÉ DES POTIERS Céret a été mis à jour le 2026-06-24 par VALLESPIR TOURISME

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