Informations pratiques

Nibelle

Marché des potiers

Square Georges Cottinat Nibelle Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Organisé par l’association Les Pieds d’Argile avec le soutien de la commune, ce marché réunit des exposants venus de toute la France, offrant un large éventail de créations artisanales et de produits locaux.

Organisé par l’Association Les Pieds d’Argile, en partenariat avec la commune, ce marché d’artisans réunit des exposants venus de toute la France, mettant à l’honneur les savoir-faire locaux et la création artisanale.

Venez voter pour le plus beau stand avec une poterie d’une valeur de 150 € à gagner !

Animation Enfants par Véronique PEETERS Démonstration Tournage par Amalric VARLET

Un moment de convivialité et de découvertes à ne pas manquer, pour petits et grands. .

Square Georges Cottinat Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Organized by the association Les Pieds d?Argile with the support of the commune, this market brings together exhibitors from all over France, offering a wide range of handcrafted creations and local products.

L’événement Marché des potiers Nibelle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND PITHIVERAIS