AGENDA · Bessines
Marché des producteurs à Bessines Bessines
dimanche 30 août 2026 · Bessines
Informations pratiques
Bessines
Marché des producteurs à Bessines
Rue du Four Bessines Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Marché des producteurs par l’APE Bessines dimanche 30 août 2026 à partir de 08h30 à l’Espace Noisy à Bessines.
Fruits, légumes, huîtres, fromages, miel bijoux…
Buvette sur place .
Rue du Four Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.bessines@gmail.com
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English : Marché des producteurs à Bessines
L’événement Marché des producteurs à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Niort Marais Poitevin
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