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Marché des producteurs à Bessines Bessines

dimanche 30 août 2026 · Bessines

Marché des producteurs à Bessines Bessines

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Rue du Four
Ville
79000 Bessines
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bessines

Marché des producteurs à Bessines

Rue du Four Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Marché des producteurs par l’APE Bessines dimanche 30 août 2026 à partir de 08h30 à l’Espace Noisy à Bessines.

Fruits, légumes, huîtres, fromages, miel bijoux…

Buvette sur place   .

Rue du Four Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   ape.bessines@gmail.com

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English : Marché des producteurs à Bessines

L’événement Marché des producteurs à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Niort Marais Poitevin

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