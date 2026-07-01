Balade contée nocturne aux flambeaux, Église Saint-Caprais, Bessines

Informations pratiques

Balade contée nocturne aux flambeaux Samedi 19 septembre, 19h00 Église Saint-Caprais Deux-Sèvres

5€ par famille (à partir de 3 personnes). 3€ par adulte (jusqu’à 2 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

L’association Pierre Levée Mémoire et Patrimoine vous invite à une promenade nocturne originale et familiale, à la découverte des légendes, de l’histoire et du patrimoine local.

Au départ de l’église Saint-Caprais, Jean Richard, accompagné de la Fée Rugineuse, guidera les participants tout au long d’un parcours mystérieux semé d’énigmes. Prévoir 3 kilomètres de marche, éclairés aux flambeaux. Les participants devront répondre à diverses questions, dont les réponses seront révélées à l’étape finale : Pierre Levée.

La soirée se terminera autour d’une petite collation composée de préfou et d’une spécialité à base d’angélique.

Rendez-vous à 19h sur le parking de l’église Saint-Caprais. Les participants inscrits seront répartis en petits groupes, en famille ou entre amis.

Les véhicules resteront stationnés sur le parking de l’église. À l’issue de la balade et de la collation à Pierre Levée, le chauffeur de chaque groupe sera reconduit en voiture par les bénévoles de l’association jusqu’au parking, afin de récupérer son véhicule et revenir chercher les autres participants.

Église Saint-Caprais 29 rue de l’église, 79000 Bessines Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0977683245 https://www.eglise-niort.net/ Lieu en hauteur de la commune occupé dès le Xe siècle par une chapelle dépendant de l’abbaye de Saint-Liguaire toute proche. L’architecture romane primitive de l’église porte les marques de différentes époques. Belle poutre de gloire du XXe siècle.

Un petit quiz est proposé aux curieux pour en découvrir les particularités, la visite est couplé avec le Logis de Pierre Levée à Bessines parking sur place

L’association Pierre Levée Mémoire et Patrimoine vous invite à une promenade nocturne originale et familiale à la découverte des légendes, de l’histoire et du patrimoine local.

©Pierre Levée Mémoire et Patrimoine