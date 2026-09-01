La Fiesta Chocolat chez Alliance Cacao à Bessines Alliance Cacao Bessines

Informations pratiques

Bessines

La Fiesta Chocolat chez Alliance Cacao à Bessines

Alliance Cacao 14 Rue des Charmes Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Fiesta Chocolat revient le samedi 12 septembre à Bessines ! Alliance Cacao vous invite à une journée festive, gourmande et familiale autour du chocolat artisanal. Au programme visite de la chocolaterie, dégustations, animations pour enfants, jeux en bois et vide-grenier de 8h30 à 17h (5 € l’emplacement, inscription obligatoire). À 9h30, participez à la marche gourmande Sur les pas de Jean Richard , un nouveau parcours de 8 km avec halte au Logis de la Pierre Levée. En famille ou entre amis, partez aussi à la recherche du Trésor de l’Angélique lors d’un escape game en plein air de 4 km, avec départs de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30. Des soins et massages au beurre de cacao sont proposés sur réservation. En soirée, profitez d’un concert gratuit de Melsin’Pop, de 20h à 22h, avec food trucks. Entrée libre. .

Alliance Cacao 14 Rue des Charmes Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 81 63 14

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English : La Fiesta Chocolat chez Alliance Cacao à Bessines

L’événement La Fiesta Chocolat chez Alliance Cacao à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin