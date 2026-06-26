Balade contée nocturne aux flambeaux à Bessines PIERRE LEVEE Bessines

Bessines

Balade contée nocturne aux flambeaux à Bessines

PIERRE LEVEE De l’église Saint-Caprais à Pierre Levée Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Balade nocturne familiale à la découverte des légendes, de l’histoire et du patrimoine de Bessines et du Marais.

Au départ de l’église Saint-Caprais, Jean Richard et la Fée Rugineuse vous guideront sur un parcours semé d’énigmes. Prévoir 3 km de marche aux flambeaux jusqu’à l’étape finale Pierre Levée.

La soirée se terminera autour d’une petite collation composée de Préfou et d’une spécialité à base d’angélique et produits “Signature” Parc Naturel Marais Poitevin

Inscription OBLIGATOIRE

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Email assoc.pl.memoire.patrimoine@gmail.com .

PIERRE LEVEE De l’église Saint-Caprais à Pierre Levée Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 11 35 59 isabellejeanneau@orange.fr

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English : Balade contée nocturne aux flambeaux à Bessines

L’événement Balade contée nocturne aux flambeaux à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 79