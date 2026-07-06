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AGENDA · Telgruc-sur-Mer

Marché des producteurs Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer

lundi 6 juillet 2026 · Telgruc-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Lieu-dit Kerferman
Ville
29560 Telgruc-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Telgruc-sur-Mer

Marché des producteurs Cidrerie de Rozavern

Lieu-dit Kerferman Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Du 06 juillet au 24 août 2026
Le lundi de 17h à 20h Marché de producteurs de pays   .

Lieu-dit Kerferman Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Marché des producteurs Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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