AGENDA · Telgruc-sur-Mer
Marché des producteurs Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer
lundi 6 juillet 2026 · Telgruc-sur-Mer
Informations pratiques
Telgruc-sur-Mer
Marché des producteurs Cidrerie de Rozavern
Lieu-dit Kerferman Telgruc-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Du 06 juillet au 24 août 2026
Le lundi de 17h à 20h Marché de producteurs de pays .
Lieu-dit Kerferman Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Marché des producteurs Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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