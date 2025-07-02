Marché des Producteurs de Pays de Naves Tour de France Naves mercredi 2 juillet 2025.

Naves

Marché des Producteurs de Pays de Naves Tour de France

Place de l’Église Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2025-07-02 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les producteurs vous attendent avec les produits exclusivement issus de leur ferme ! Situé à quelques encablures de Tulle, ce marché vous propose une large gamme de produits fermiers que vous pourrez ramener chez vous ou consommer sur place (des tables, bancs sont à votre disposition pour consommer sur place les produits du marché).

Produits Frites, Canard, Fromage de chèvre, Fromage de brebis, Légumes, Fruits, Miel, Glaces, Pain, Porc, Agneau, Agneau, Vin, Conserves

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Place de l’Église Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays de Naves Tour de France

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Naves Tour de France Naves a été mis à jour le 2026-06-02 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze