Ribérac

Marché des Producteurs de Pays Ribérac

Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 08:00:00

fin : 2026-09-29 13:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Venez déguster le Périgord tous les mardis de mai à septembre avec le marché des Producteurs .

Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 41 51

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English : Marché des Producteurs de Pays Ribérac

L’événement Marché des Producteurs de Pays Ribérac Ribérac a été mis à jour le 2026-04-10 par Groupe CDT 24