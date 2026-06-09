Saint-Pargoire

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Chemin du Camp de la Cousse Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-20

Découvrir le meilleur des produits locaux en direct des producteurs, avec animation musicale

Envie de savourer des produits fermiers dans une ambiance festive ? Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs qui se dérouleront à Saint Pargoire au Camps de la Cousse, à partir de 19 heures. Venez à la rencontre des producteurs et déguster leurs assiettes gourmandes dans une ambiance conviviale et musicale ! .

Chemin du Camp de la Cousse Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the best of local produce direct from producers, with musical entertainment

L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT