MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Saint-Pargoire
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Saint-Pargoire jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Pargoire
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Chemin du Camp de la Cousse Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-20
Découvrir le meilleur des produits locaux en direct des producteurs, avec animation musicale
Envie de savourer des produits fermiers dans une ambiance festive ? Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs qui se dérouleront à Saint Pargoire au Camps de la Cousse, à partir de 19 heures. Venez à la rencontre des producteurs et déguster leurs assiettes gourmandes dans une ambiance conviviale et musicale ! .
Chemin du Camp de la Cousse Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the best of local produce direct from producers, with musical entertainment
L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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