Marché des producteurs locaux Centre Commercial Station de Piau Aragnouet
Marché des producteurs locaux Centre Commercial Station de Piau Aragnouet jeudi 27 août 2026.
Aragnouet
Marché des producteurs locaux Centre Commercial
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez déguster et découvrir les saveurs locales lors du marché des producteurs de nos vallées! les papilles ne pourront qu’être à la fête! Ainsi que des créations de charmants articles faits mains grâce à des savoir-faire qui donnent des produits de qualité, fabriqués avec coeur et dans la préservation des valeurs humaines, animales et de la nature!! qui sait nous couvrir de bienfaits permanents.
Animation offerte par la station, modulable en fonction des conditions météo.
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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
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English :
Come taste and discover local flavors at our valley farmers’ market! Your taste buds will be in for a treat! We’ll also be showcasing charming, handmade products made with the know-how and care of people, animals and nature, all of which provide us with ongoing benefits.
Activities offered by the resort, flexible according to weather conditions.
L’événement Marché des producteurs locaux Centre Commercial Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de Piau-Engaly|CDT65
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