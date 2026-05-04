Marché des producteurs locaux et des artisans Fronton Urt

Urt

Marché des producteurs locaux et des artisans

Fronton Au fronton Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Un marché qui met en lumière les spécialités du terroir et les artisans locaux. Entre amis, en famille ou en solo, c’est l’occasion parfaite pour découvrir nos talents locaux. Restauration sur place. .

Fronton Au fronton Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 20 33

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English : Marché des producteurs locaux et des artisans

L’événement Marché des producteurs locaux et des artisans Urt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque