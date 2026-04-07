Marché des producteurs Roderen
vendredi 16 octobre 2026 · Roderen
Informations pratiques
Roderen
Marché des producteurs
14 Grand rue Roderen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Pour faire le plein de produits locaux charcuteries, miel, bières artisanales, pain et fromages. Buvette et petite restauration.
Du producteur au consommateur ! Un petit marché convivial pour faire le plein de bons produits issus de la production locale miel, viandes et charcuteries, jus de pomme, légumes, pains, fromages, bières artisanales, savons… .
14 Grand rue Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 03 42
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English :
To fill up on local products: cold cuts, honey, craft beers, bread and cheese. Refreshment bar and small restaurant.
L’événement Marché des producteurs Roderen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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