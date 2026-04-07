Informations pratiques

Roderen

Marché des producteurs

14 Grand rue Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 17:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Pour faire le plein de produits locaux charcuteries, miel, bières artisanales, pain et fromages. Buvette et petite restauration.

Du producteur au consommateur ! Un petit marché convivial pour faire le plein de bons produits issus de la production locale miel, viandes et charcuteries, jus de pomme, légumes, pains, fromages, bières artisanales, savons… .

14 Grand rue Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 03 42

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English :

To fill up on local products: cold cuts, honey, craft beers, bread and cheese. Refreshment bar and small restaurant.

L’événement Marché des producteurs Roderen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay