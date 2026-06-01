Marché des producteurs tarnais à Paris, Marché des producteurs Tarnété, Paris

Marché des producteurs tarnais à Paris 4 – 7 juin Marché des producteurs Tarnété

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

L’association des tarnais de Paris organise 4 fois par an un marché de producteurs dans une boutique éphémère située 27 rue Montcalm dans le 18e. Deux fermes (qui à elles-deux offrent tous types de viandes mais aussi des saliasons et conserves) et un vigneron du gaillacois viennent faire décourvrir leurs produits aux parisiens et aussi à la diapora tarnaise en Ile-de-France :

– Ferme CASSAR : www.lafermecassar.fr / ferme.cassar@orange.fr

– Ferme RAYSSAGUEL : www.rayssaguel.com / contact@rayssaguel.com

– Domaine de VAISSIERE : www.domaine-de-vaissiere-81.com / andre.vaissiere@orange.fr

Marché des producteurs Tarnété 27 rue Montcalm 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « francois@tarnetparis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0763452338 »}] [{« link »: « http://www.lafermecassar.fr »}, {« link »: « mailto:ferme.cassar@orange.fr »}, {« link »: « http://www.rayssaguel.com »}, {« link »: « mailto:contact@rayssaguel.com »}, {« link »: « http://www.domaine-de-vaissiere-81.com »}, {« link »: « mailto:andre.vaissiere@orange.fr »}]

Marché de producteurs tarnais sous le patronage de l’association TARN et PARIS. Deux fermes et un viticulteur viennent vendre leur production dans une boutique éphémère Marché de producteurs Saveur du Tarn

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