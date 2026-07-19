Marché des producteurs Sous la halle Vielle-Aure

Informations pratiques

Vielle-Aure

Marché des producteurs

Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Tous les mardis matin:

Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux.

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Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 58 93

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English :

Every Tuesday morning:

Under the hall, come and meet the local producers.

L’événement Marché des producteurs Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-14 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65