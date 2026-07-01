Marché des Trésors de la Roche Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

Marché des Trésors de la Roche

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Retrouvez les artisans, producteurs et créateurs 100 % rochois pour une soirée placée sous le signe du local et de la convivialité. L’occasion de découvrir les savoirs-faire de notre village, d’échanger avec celles et ceux qui les font vivre…

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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

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English :

Come meet artisans, producers, and creators who are 100% from Le Rocher for an evening celebrating local culture and camaraderie. It’s a chance to discover the craftsmanship of our village and chat with the people who bring it to life…

L’événement Marché des Trésors de la Roche Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux