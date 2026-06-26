Pouillon

Marche des vignerons

Chapelle de Bénarrucq Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Participez à la Marche des vignerons, un événement solidaire organisé le 3 octobre, au profit de la lutte contre le cancer et de la recherche. Départ à 14h30 à la Chapelle de Bénarrucq. Autres infos à venir.

Participez à la Marche des vignerons, un événement solidaire organisé le 3 octobre, au profit de la lutte contre le cancer et de la recherche. Départ à 14h30 à la Chapelle de Bénarrucq. Autres infos à venir. .

Chapelle de Bénarrucq Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93

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English : Marche des vignerons

Join the Winegrowers’ Walk, a charity event taking place on October 3 to support the fight against cancer and cancer research. The walk starts at 2:30 p.m. at the Chapelle de Bénarrucq. More information to come.

L’événement Marche des vignerons Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans