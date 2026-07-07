Marché d’été de Gentioux-Pigerolles Le bourg Gentioux-Pigerolles
mardi 7 juillet 2026 · Le bourg · Gentioux-Pigerolles
Informations pratiques
Gentioux-Pigerolles
Marché d’été de Gentioux-Pigerolles
Le bourg 3, place du Monument Gentioux-Pigerolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Rendez-vous les mardis
Marché avec une animation différente toutes les semaines concerts, ateliers, artisans locaux, etc. Ambiance joviale, buvette et petite restauration .
Le bourg 3, place du Monument Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 28 75 mairie.gentioux@wanadoo.fr
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English : Marché d’été de Gentioux-Pigerolles
L’événement Marché d’été de Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles a été mis à jour le 2026-07-02 par Creuse Tourisme