Marché d’été de Gentioux-Pigerolles Le bourg Gentioux-Pigerolles

Informations pratiques

Gentioux-Pigerolles

Marché d’été de Gentioux-Pigerolles

Le bourg 3, place du Monument Gentioux-Pigerolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Rendez-vous les mardis

Marché avec une animation différente toutes les semaines concerts, ateliers, artisans locaux, etc. Ambiance joviale, buvette et petite restauration .

Le bourg 3, place du Monument Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 28 75 mairie.gentioux@wanadoo.fr

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English : Marché d’été de Gentioux-Pigerolles

L’événement Marché d’été de Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles a été mis à jour le 2026-07-02 par Creuse Tourisme