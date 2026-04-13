MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS Place Maillol Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS

Place Maillol Intersection rue Saisset et bld Maillol Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Jeudi 27 août de 18h à 23h > Ne manquez pas le marché d’été des peintres et artisans?! Une ambiance estivale, des créations originales, du fait main à profusion… Tout est réuni pour passer un moment fabuleux en famille ou entre amis.

Lieu Place Ma…

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Place Maillol Intersection rue Saisset et bld Maillol Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Thursday, August 27, 6pm-11pm > Don’t miss the Painters and Craftsmen Summer Market! A summery atmosphere, original creations, handmade goods galore? Everything you need to spend a fabulous time with family and friends.

Location: Place Ma…

L’événement MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT66