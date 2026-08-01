Marché d’été du quartier du 14 Juillet Square Mazoyer Pau
samedi 22 août 2026 · Square Mazoyer · Pau
Informations pratiques
Pau
Marché d’été du quartier du 14 Juillet
Square Mazoyer 26 Rue du Colonel Gloxin Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Les 25 juillet et 22 août 2026, l’association Les Commerçants & Artistes du Château organise deux rendez-vous estivaux placés sous le signe de la convivialité, de la découverte et du vivre ensemble.
À cette occasion, le public pourra découvrir des commerçants, des artistes et plusieurs associations qui participeront à ces journées festives.
Ces deux dates seront également l’occasion de mettre en lumière des artistes, de présenter les commerçants participants et de faire découvrir les initiatives associatives qui font vivre notre quartier. .
Square Mazoyer 26 Rue du Colonel Gloxin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 65 16 34 asso.commercants.arts14juillet@gmail.com
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English : Marché d’été du quartier du 14 Juillet
L’événement Marché d’été du quartier du 14 Juillet Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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