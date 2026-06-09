Marché d’été Eaux-Bonnes suivi d’un concert Eaux-Bonnes
Marché d’été Eaux-Bonnes suivi d’un concert Eaux-Bonnes mardi 21 juillet 2026.
Eaux-Bonnes
Marché d’été Eaux-Bonnes suivi d’un concert
Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 20:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Chaque mardi, nos producteurs et artistes locaux vous attendent dans le jardin Darralde afin de nous faire découvrir leurs bons et beaux produits.
Du fromage, du pain, de la nourriture orientale, de la maroquinerie, des illustrations,… le marché des Eaux-Bonnes vous permettra de faire le plein de denrées ossaloises. Ce mardi, le concert du soir sera Molto Morbidi
Lieu de repli Casino .
Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27
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English : Marché d’été Eaux-Bonnes suivi d’un concert
L’événement Marché d’été Eaux-Bonnes suivi d’un concert Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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