Informations pratiques

Évron

MARCHÉ D’EVRON

Centre-ville Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 08:00:00

fin : 2027-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19

Marche d’Evron tous les jeudis matin de 8h à 12h30

Le Marché hebdomadaire du jeudi matin est enraciné dans une tradition locale et regroupe une cinquantaine de commerçants non sédentaires, dans des secteurs tels que l’habillement, l’alimentation, les produits du terroir …

Un marché au cœur du dynamisme Evronnais

Entre tradition et proximité, le marché assure un rôle essentiel d’animation et de convivialité dans la vie des habitants.

Profitez de l’ambiance et de faire une pause sur la place de la Superbe Basilique Notre-Dame de l’Epine. .

Centre-ville Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 78 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evron walk every Thursday morning from 8am to 12:30pm

L’événement MARCHÉ D’EVRON Évron a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons