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Marché du Bourg Urrugne

Marché du Bourg Urrugne

Marché du Bourg Urrugne mercredi 21 octobre 2026.

Adresse : 45 Route de Kanpobaita

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 21 octobre 2026

Fin : mercredi 21 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Urrugne

Marché du Bourg

45 Route de Kanpobaita Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 08:00:00
fin : 2026-10-21 13:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Produits régionaux.   .

45 Route de Kanpobaita Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 44 44 

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English : Marché du Bourg

L’événement Marché du Bourg Urrugne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays Basque

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