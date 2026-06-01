Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille 106 Ruches, La ferme du Pilly, Herlies

Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille 106 Ruches Samedi 6 juin, 10h00 La ferme du Pilly Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

L’ Apiculture est au cœur de l’ADN de 106 Ruches . Nous proposons :

-Production de miel local

-Produits de la ruche

-Élevage et vente d’essaims

La ferme du Pilly 119 bis b rue du Pilly 59134 Herlies Herlies 59134 Nord Hauts-de-France

Marché du CIVAM à la ferme du Pilly

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