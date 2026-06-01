Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille 106 Ruches, La ferme du Pilly, Herlies
Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille 106 Ruches, La ferme du Pilly, Herlies samedi 6 juin 2026.
Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille 106 Ruches Samedi 6 juin, 10h00 La ferme du Pilly Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
L’ Apiculture est au cœur de l’ADN de 106 Ruches . Nous proposons :
-Production de miel local
-Produits de la ruche
-Élevage et vente d’essaims
La ferme du Pilly 119 bis b rue du Pilly 59134 Herlies Herlies 59134 Nord Hauts-de-France
Marché du CIVAM à la ferme du Pilly
DR