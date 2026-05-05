Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille Les Blancs Moutons, La ferme du Pilly, Herlies
Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille Les Blancs Moutons, La ferme du Pilly, Herlies samedi 6 juin 2026.
Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille Les Blancs Moutons Samedi 6 juin, 10h00 La ferme du Pilly Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Nouveau lieu 2026 !!
Jimmy, maraîcher bio à Herlies, a rejoint le CIVAM en 2025. Cette année, il accueillera ses collègues sur sa ferme, au coeur des parcelles, pour 2 nouveaux marchés fermiers ! Chaussez vos bottes et venez les encourager!
Ce marché bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France et de la Métropole Européenne de Lille
Les Blancs Moutons
Produits :
Lentille, pois chiche, sarrasin, tournesol, pomme de terre, haricot vert frais, ail fumé d’Arleux IGP, oignon,
Farine
La ferme du Pilly 119 bis b rue du Pilly 59134 Herlies Herlies 59134 Nord Hauts-de-France
Marché du CIVAM à la ferme du Pilly
DR