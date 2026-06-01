Marché du CIVAM – La ferme du Pilly, La ferme du Pilly, Herlies

Marché du CIVAM – La ferme du Pilly Samedi 6 juin, 10h00 La ferme du Pilly Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Nouveau lieu 2026 !!

Jimmy, maraîcher bio à Herlies, a rejoint le CIVAM en 2025. Cette année, il accueillera ses collègues sur sa ferme, au coeur des parcelles, pour 2 nouveaux marchés fermiers ! Chaussez vos bottes et venez les encourager!

Ce marché bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France et de la Métropole Européenne de Lille

Fraichement installé sur une ferme de 4 hectares sur la commune Herlies dans Les Weppes, je produis sur la ferme plus de 40 variétés de légumes. Le tout produit en agriculture biologique (AB).

La ferme du Pilly 119 bis b rue du Pilly 59134 Herlies Herlies 59134 Nord Hauts-de-France

Marché du CIVAM à la ferme du Pilly

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