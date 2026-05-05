Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille HORTUS & Sauvageonnes, La ferme du Pilly, Herlies

Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille HORTUS & Sauvageonnes Samedi 6 juin, 10h00 La ferme du Pilly Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Nouveau lieu 2026 !!

Jimmy, maraîcher bio à Herlies, a rejoint le CIVAM en 2025. Cette année, il accueillera ses collègues sur sa ferme, au coeur des parcelles, pour 2 nouveaux marchés fermiers ! Chaussez vos bottes et venez les encourager!

Ce marché bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France et de la Métropole Européenne de Lille

Hortus, en latin, c’est le jardin, celui que l’on cultive. Je cultive un jardin en agriculture biologique où y poussent des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. Les sauvageonnes ce sont les plantes sauvages, celles que l’on appelle parfois « mauvaises herbes » simplement parce qu’elles poussent là où on ne le désire pas ! Je cueille ces sauvageonnes dans des lieux préservés de la métropole lilloise. Mon travail est manuel, de la culture à la récolte des plantes et jusqu’au produit fini. Je propose une gamme de confits et sirops de plantes, des tisanes, des aromates et des fleurs comestibles séchées pour la décoration culinaire. Je sèche les plantes dans un séchoir à basse température pour préserver toutes leurs vertus et leurs qualités gustatives. J’aime à surprendre par des parfums et saveurs inattendues !

La ferme du Pilly 119 bis b rue du Pilly 59134 Herlies Herlies 59134 Nord Hauts-de-France

Marché du CIVAM à la ferme du Pilly

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