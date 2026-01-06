Marché du Cloitre Producteurs locaux Jardin du Cloitre Paray-le-Monial

Marché du Cloitre Producteurs locaux

Jardin du Cloitre Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Au cœur du Cloître, les marchés semi-nocturnes de producteurs locaux de la région vous feront découvrir une sélection de produits frais et de saison spécialités du terroir, gourmandises artisanales, fromages, vins et autres saveurs locales. L’occasion idéale de rencontrer les producteurs et de partager leur passion pour des produits authentiques et faits avec soin.

Tout au long de la soirée, l’ambiance sera animée par des interventions théâtrales de La Parodienne.

Un moment privilégié pour profiter de la douceur des soirées d’été, au cœur d’un lieu patrimonial chargé d’histoire. .

Jardin du Cloitre Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Marché du Cloitre Producteurs locaux

L’événement Marché du Cloitre Producteurs locaux Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-12 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I