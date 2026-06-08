Marché du Goût Place Aristide Briand Valréas
samedi 3 octobre 2026 · Place Aristide Briand · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Marché du Goût
Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Exposants, artisans, producteurs ou créateurs dans le domaine de l’alimentaire, du terroir, des métiers de bouche, etc… ont rendez-vous à Valréas dans le cadre de la 6ème édition du Marché du Goût de Valréas, en plein cœur du centre-ville.
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Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr
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English :
Exhibitors, craftsmen, producers and designers in the fields of food, local produce, culinary arts, etc. will be in Valréas for the 6th edition of the Marché du Goût de Valréas, right in the heart of the town center.
L’événement Marché du Goût Valréas a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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