Marché du Livre Village du Livre de Cuisery Cuisery
dimanche 4 octobre 2026 · Village du Livre de Cuisery · Cuisery
Informations pratiques
Cuisery
Marché du Livre
Village du Livre de Cuisery Grande Rue Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Depuis juillet 1999, le Village du Livre organise un marché du livre chaque premier dimanche du mois. Qu’il vente, qu’il neige, que la date soit un 1er janvier (cela est arrivé à deux reprises), l’association n’a jamais dérogé à ce rendez-vous fixe. A cette occasion, des marchands extérieurs viennent déballer leurs livres et vieux papiers dans la Grande Rue en se joignant aux bouquinistes sédentaires. Victime de son succès, l’association rappelle que les boutiques du village sont ouvertes tout au long de l’année ! .
Village du Livre de Cuisery Grande Rue Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 16 08 charabias@orange.fr
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English : Marché du Livre
L’événement Marché du Livre Cuisery a été mis à jour le 2026-08-31 par Direction de l’Attractivité et de la Communication – Département 71
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