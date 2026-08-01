Informations pratiques

Villiers-Saint-Benoît

Marché du livre

La Villotte Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 07:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le marché du livre organisé par l’association de Sauvegarde du Patrimoine aura lieu à La Villotte, entre Dracy et Villiers-Saint-Benoît, de 7 h à 18 h. Renseignements et inscription auprès de Danièle Bertin-Denis au 06.86.43.46.55. .

La Villotte Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 43 46 55 mairie.villierssaintbenoit@orange.fr

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English : Marché du livre

L’événement Marché du livre Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !