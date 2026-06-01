Marché du terroir durable – Stand Siromimo, Les Halles de la Transition, Toulouse

Marché du terroir durable – Stand Siromimo Samedi 6 juin, 15h00 Les Halles de la Transition Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Les Halles de la Transition 46 rue de Bayard 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

Des sirops artisanaux de plantes locales, cueillies à la main et transformées avec soin — gardiens de saveurs ancestrales

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