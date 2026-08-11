MARCHÉ EN FÊTE ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE Place de la Liberation Seysses
vendredi 23 octobre 2026 · Place de la Liberation · Seysses
Informations pratiques
Seysses
MARCHÉ EN FÊTE ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE
Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 08:00:00
fin : 2026-10-23 12:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Le vendredi 23 octobre, le marché de plein vent se mobilise pour Octobre rose !
A cette occasion, des animations seront organisées et retrouvez vos commerçants ambulants préférés de 8h à 12h30 ! .
Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr
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English :
On Friday, October 23, the open-air market is getting involved in Pink October!
L’événement MARCHÉ EN FÊTE ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE Seysses a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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