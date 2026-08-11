MARCHÉ EN FÊTE ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE Place de la Liberation Seysses

Informations pratiques

Seysses

MARCHÉ EN FÊTE ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE

Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 08:00:00

fin : 2026-10-23 12:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Le vendredi 23 octobre, le marché de plein vent se mobilise pour Octobre rose !

A cette occasion, des animations seront organisées et retrouvez vos commerçants ambulants préférés de 8h à 12h30 ! .

Place de la Liberation PLACE DE LA LIBÉRATION Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, October 23, the open-air market is getting involved in Pink October!

L’événement MARCHÉ EN FÊTE ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE Seysses a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE