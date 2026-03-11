Informations pratiques

Ribeauvillé

Marché équestre 2 ème édition

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Un rendez-vous inédit pour tous les amoureux du cheval 2ème édition du marché équestre !

Ne manquez pas la 2èmeédition du Marché équestre de Ribeauvillé un rendez-vous unique réunissant particuliers, professionnels et artisans locaux autour du cheval.

Que vous soyez cavalier, éleveur ou simple curieux, venez partager cette journée conviviale au rythme du monde équestre ! .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est Rappschwihrerritter@gmail.com

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English :

A unique event for all horse lovers: the 2nd Equestrian Market!

L’événement Marché équestre 2 ème édition Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr