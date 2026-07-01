Marché estival Lac du Camping l’Orée du Bois Arthez-de-Béarn
mardi 21 juillet 2026 · Lac du Camping l'Orée du Bois · Arthez-de-Béarn
Informations pratiques
Arthez-de-Béarn
Marché estival
Lac du Camping l’Orée du Bois Allée des Sports Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Au programme: Concerts, artisans et producteurs locaux, et restauration sur place. .
Lac du Camping l’Orée du Bois Allée des Sports Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 49 81 mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché estival
L’événement Marché estival Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Lectures au jardin Camping municipal Arthez-de-Béarn 9 juillet 2026
- Spectacle Les inattendus Camping municipal Arthez-de-Béarn 10 juillet 2026
- Festimarché Arthez-de-Béarn 11 juillet 2026
- Lectures au jardin Camping municipal Arthez-de-Béarn 16 juillet 2026
- Lectures au jardin Camping municipal Arthez-de-Béarn 23 juillet 2026