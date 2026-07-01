Marché estival Lac du Camping l’Orée du Bois Arthez-de-Béarn

mardi 21 juillet 2026 · Lac du Camping l'Orée du Bois · Arthez-de-Béarn

Informations pratiques

Arthez-de-Béarn

Marché estival

Lac du Camping l’Orée du Bois Allée des Sports Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Au programme: Concerts, artisans et producteurs locaux, et restauration sur place. .

Lac du Camping l’Orée du Bois Allée des Sports Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 49 81 mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr

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English : Marché estival

L’événement Marché estival Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn