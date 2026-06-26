Marché estival de Guissény Guissény
mardi 7 juillet 2026 · Guissény
Informations pratiques
Guissény
Marché estival de Guissény
Place Saint-Sezny Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:30:00
fin : 2026-07-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Retour du marché estival De la fourche à la fourchette à Guissény, place Saint-Sezny et rue de l’église de 8h30 à 13h30. Vous y trouverez des produits locaux et bio : fruits et légumes, fromages affinés, coquillages et crustacés, bières, conserves artisanales, olives et fruits secs, pâtisseries, traiteurs, pain et far breton cuits sur place dans un four traditionnel, mais aussi des livres, des fleurs et des cartes postales, bijoux et chouchous…
Des animations musicales vous permettront de découvrir des artistes guisséniens : chorale de Kanarvoriz, duo de jeunes sonneurs…
Un minibus de prévention et de promotion de la santé mobisanté sera présent les mardis 21 et 28 juillet afin de vous informer et de vous aider dans vos démarches. .
Place Saint-Sezny Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07
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English :
L’événement Marché estival de Guissény Guissény a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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