Marché estival producteurs et artisans Camarès
Marché estival producteurs et artisans Camarès mercredi 1 juillet 2026.
Camarès
Marché estival producteurs et artisans
Place du Foirail Camarès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-01
Marché estival chaque mercredi matin vente de produits régionaux, producteurs, artisans
Produits du terroir (biscotins, vins, fromages fermiers, charcuteries de pays, fruits, légumes…) et artisanat. .
Place du Foirail Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 15 20
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English :
Summer market every Wednesday morning: sale of regional products, producers, craftsmen, etc
L’événement Marché estival producteurs et artisans Camarès a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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