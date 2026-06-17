Camarès

Marché estival producteurs et artisans

Place du Foirail Camarès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-01

Marché estival chaque mercredi matin vente de produits régionaux, producteurs, artisans

Produits du terroir (biscotins, vins, fromages fermiers, charcuteries de pays, fruits, légumes…) et artisanat. .

Place du Foirail Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 15 20

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English :

Summer market every Wednesday morning: sale of regional products, producers, craftsmen, etc

L’événement Marché estival producteurs et artisans Camarès a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)