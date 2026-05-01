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Marché estival Surtainville

Marché estival Surtainville

Marché estival Surtainville mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Mare des Laguettes

Ville : 50270 Surtainville

Département : Manche

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Surtainville

Marché estival

Mare des Laguettes Surtainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les mercredis d’été ont rendez-vous à Surtainville ! Entre produits locaux, artisans passionnés, restauration sur place et concerts, le Marché Estival est le lieu idéal pour profiter des longues soirées estivales en famille ou entre amis. Nous vous attendons nombreux   .

Mare des Laguettes Surtainville 50270 Manche Normandie +33 2 33 10 12 40 

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English : Marché estival

L’événement Marché estival Surtainville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cotentin La Hague

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