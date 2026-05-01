Marché estival Surtainville
Marché estival Surtainville mercredi 1 juillet 2026.
Surtainville
Marché estival
Mare des Laguettes Surtainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-07-29 20:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Les mercredis d’été ont rendez-vous à Surtainville ! Entre produits locaux, artisans passionnés, restauration sur place et concerts, le Marché Estival est le lieu idéal pour profiter des longues soirées estivales en famille ou entre amis. Nous vous attendons nombreux .
Mare des Laguettes Surtainville 50270 Manche Normandie +33 2 33 10 12 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché estival
L’événement Marché estival Surtainville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cotentin La Hague
À voir aussi à Surtainville (Manche)
- Surtainville en fête Surtainville 10 juillet 2026
- Festival La Hague en Musiques Récital de piano Route de la Mare du Parc Surtainville 12 août 2026
- Séjour Surfin’ Normandy Surtain Surf Surtainville 18 septembre 2026
- Randonnée pédestre Surtainville 19 octobre 2026