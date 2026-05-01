Surtainville en fête Surtainville
Surtainville en fête Surtainville vendredi 10 juillet 2026.
Surtainville
Surtainville en fête
Surtainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-12
Cette année, Surtainville en fête vous propose
Vendredi 10 Loto à partir de 19h00, à l’espace détente des Laguettes.
Dimanche 12 Vide-grenier à partir de 6h00 jusqu’à 18h
Jeux Intervillages
Restauration et buvette sur place.
Repas sous tente
et feu d’artifice à 23h00. .
Surtainville 50270 Manche Normandie
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English : Surtainville en fête
L’événement Surtainville en fête Surtainville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cotentin La Côte des Isles
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