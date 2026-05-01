Surtainville

Surtainville en fête

Surtainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-12

Cette année, Surtainville en fête vous propose

Vendredi 10 Loto à partir de 19h00, à l’espace détente des Laguettes.

Dimanche 12 Vide-grenier à partir de 6h00 jusqu’à 18h

Jeux Intervillages

Restauration et buvette sur place.

Repas sous tente

et feu d’artifice à 23h00. .

Surtainville 50270 Manche Normandie

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English : Surtainville en fête

L’événement Surtainville en fête Surtainville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cotentin La Côte des Isles