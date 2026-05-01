Festival La Hague en Musiques Récital de piano Route de la Mare du Parc Surtainville mercredi 12 août 2026.

Surtainville

Festival La Hague en Musiques Récital de piano

Route de la Mare du Parc Eglise de Surtainville Surtainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Récital de piano Liszt, Bartok, Chopin.

PASS 5 jours disponible via le lien ci-dessous. .

Route de la Mare du Parc Eglise de Surtainville Surtainville 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival La Hague en Musiques Récital de piano

L’événement Festival La Hague en Musiques Récital de piano Surtainville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin