À la découverte de la rivière Surtainville
mercredi 22 juillet 2026 · Surtainville
Informations pratiques
Surtainville
À la découverte de la rivière
36B Route des Laguettes Surtainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Munis d’une épuisette, partez en famille à la découverte de la rivière et de ses étonnants habitants. En explorant le milieu aquatique, observez les petites bêtes qui vivent sous les pierres, parmi les plantes ou dans le courant.
Au programme:
– Découverte du fonctionnement de la rivière et de son écosystème.
– Recherche des petits animaux aquatiques.
– Identification des espèces et sensibilisation à la préservation de ce milieu fragile. .
36B Route des Laguettes Surtainville 50270 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84 eauxnaturailes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À la découverte de la rivière
L’événement À la découverte de la rivière Surtainville a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin
À voir aussi à Surtainville (Manche)
- Surtainville en fête Surtainville 10 juillet 2026
- À la découverte de la rivière Surtainville 24 juillet 2026
- Festival La Hague en Musiques Récital de piano Route de la Mare du Parc Surtainville 12 août 2026
- Séjour Surfin’ Normandy Surtain Surf Surtainville 18 septembre 2026
- Randonnée pédestre Surtainville 19 octobre 2026