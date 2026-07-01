Informations pratiques

Surtainville

À la découverte de la rivière

36B Route des Laguettes Surtainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Munis d’une épuisette, partez en famille à la découverte de la rivière et de ses étonnants habitants. En explorant le milieu aquatique, observez les petites bêtes qui vivent sous les pierres, parmi les plantes ou dans le courant.

Au programme:

– Découverte du fonctionnement de la rivière et de son écosystème.

– Recherche des petits animaux aquatiques.

– Identification des espèces et sensibilisation à la préservation de ce milieu fragile. .

36B Route des Laguettes Surtainville 50270 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84 eauxnaturailes@gmail.com

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English : À la découverte de la rivière

L’événement À la découverte de la rivière Surtainville a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin