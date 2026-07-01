Informations pratiques

Surtainville

Jazz dans les dunes

36B Route des Laguettes Surtainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Des concerts live, une jam session, un cadre unique à la Mare des Laguettes et la présence du jazzman surtainvillais Emmanuel Duprey pour une soirée placée sous le signe du swing et du partage. Aire de jeux pour enfants, proximité de la plage, bar et restauration sur place. .

36B Route des Laguettes Surtainville 50270 Manche Normandie +33 6 82 23 86 82 catherinelancien@me.com

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English : Jazz dans les dunes

L’événement Jazz dans les dunes Surtainville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin La Hague