Informations pratiques

Saint-Robert

Marché festif à Saint-Robert

Place de la Prévôté Saint-Robert Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-15

Marché festif organisé par le Comité des Fêtes de Saint Robert, à partir de 19h, place du village .

Place de la Prévôté Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 39 49 55

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English : Marché festif à Saint-Robert

L’événement Marché festif à Saint-Robert Saint-Robert a été mis à jour le 2026-07-11 par Brive Tourisme