Sur les hauteurs de Saint-Robert Mairie de Saint-robert Saint-Robert
Sur les hauteurs de Saint-Robert Mairie de Saint-robert Saint-Robert vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Robert
Sur les hauteurs de Saint-Robert
Mairie de Saint-robert 163 Rue Georges Bouyssou Saint-Robert Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Au coeur du Pays de Serres, le paysage naturel et vallonné de Saint-Robert invite à la flânerie. Pigeonniers, lavoirs et anciens bâtiments agricoles seront sur votre chemin durant cette randonnée paisible.
Réservation conseillée. .
Mairie de Saint-robert 163 Rue Georges Bouyssou Saint-Robert 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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L’événement Sur les hauteurs de Saint-Robert Saint-Robert a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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