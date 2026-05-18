Marché festif La Halle Corrèze
Marché festif La Halle Corrèze lundi 20 juillet 2026.
Corrèze
Marché festif
La Halle 2 Rue Saint Martial Corrèze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17
Marché composé d’une quinzaine de producteurs, le tout accompagné d’une animation musicale. .
La Halle 2 Rue Saint Martial Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 25 21 accueil@mairie-correze.fr
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Corrèze a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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