Informations pratiques

Valiergues

Vide-greniers

Moulin à vent Valiergues Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de la fête partonale, le Comité des Fêtes de Valiergues organise vide-greniers sur le site du Moulin.

Sur inscription, gratuit

Tout au long de la journée diverses animations

– 14h intervillages Valiergues / Mestes

– 18h concert Duo A2

– 19h30 repas (melon jambon, paëlla géante, fromage et pana cotta 18€ adulte et 10€ enfant 12 ans) sur réservation. Soirée dansante avec Podium Maxximum .

Moulin à vent Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 91 21 86

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Valiergues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze