Vide-greniers Valiergues
samedi 18 juillet 2026 · Valiergues
Informations pratiques
Valiergues
Vide-greniers
Moulin à vent Valiergues Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de la fête partonale, le Comité des Fêtes de Valiergues organise vide-greniers sur le site du Moulin.
Sur inscription, gratuit
Tout au long de la journée diverses animations
– 14h intervillages Valiergues / Mestes
– 18h concert Duo A2
– 19h30 repas (melon jambon, paëlla géante, fromage et pana cotta 18€ adulte et 10€ enfant 12 ans) sur réservation. Soirée dansante avec Podium Maxximum .
Moulin à vent Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 91 21 86
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Valiergues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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