Les 48h du véhicule de collection et Vide greniers Uzerche

Bourse d’échange de pièces autos, motos , plaques émaillées, revues techniques, jouets anciens… Exposition de véhicules anciens toutes marques des années 30 à nos jours autos, camions ,motos, tracteurs ainsi que Super cars et véhicules d’exception.

Vente de gré à gré de véhicules de collection , vide-greniers, tombola le dimanche vers 17h, en 1er lot une 2CV entièrement restaurée à gagner (2€ le ticket) et autres lots .

Restauration et buvette sur place sous barnums.

Entrée et Parkings visiteurs gratuits.

Pour les exposants en bourse, vide grenier et Gré à Gré ; réservation obligatoire au 05 55 98 43 04 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h30 ou par mail à uzerche-auto-retro@orange.fr

Samedi de 7h30 à 19h30 dimanche de 8h à 19h. .

La Peyre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 uzerche-auto-retro@orange.fr

