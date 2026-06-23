UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lafage-sur-Sombre

Marché festif Lafage-sur-Sombre

vendredi 17 juillet 2026 · Lafage-sur-Sombre

Marché festif Lafage-sur-Sombre

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
19320 Lafage-sur-Sombre
Département
Corrèze
Tarif

Lafage-sur-Sombre

Marché festif

Lafage-sur-Sombre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Vendredi 17 juillet à Lafage-Sur-Sombre

17h30 marché festif

18h30 Animation du Pays d’Art et d’Histoire

20h Danses et musique traditionnelles Lou Suquetou d’Auitou   .

Lafage-sur-Sombre 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché festif

L’événement Marché festif Lafage-sur-Sombre a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

À voir aussi à Lafage-sur-Sombre (Corrèze)