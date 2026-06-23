Informations pratiques

Lafage-sur-Sombre

Marché festif

Lafage-sur-Sombre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Vendredi 17 juillet à Lafage-Sur-Sombre

17h30 marché festif

18h30 Animation du Pays d’Art et d’Histoire

20h Danses et musique traditionnelles Lou Suquetou d’Auitou .

Lafage-sur-Sombre 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 88

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Lafage-sur-Sombre a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières