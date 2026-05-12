Marché festif nocturne Égletons
Marché festif nocturne Égletons samedi 6 juin 2026.
Égletons
Marché festif nocturne
Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Marché festif noctune à 19h, après le tournoi de rugby
Animation musicale avec DJ Manu
Producteurs
Artisans
Restauration
Buvette .
Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Marché festif nocturne Égletons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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